فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 صباحاً - نيودلهي-(أ ش أ): سجلت وزارة الصحة الهندية 39 ألفا و361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 31 مليونا و411 ألفا و262 حالة. وذكرت الوزارة – حسبما نقلت قناة “إن دي تي في” الهندية اليوم الإثنين – أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 416 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 420 ألفا و967 حالة. وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 30 مليونا و579 ألفا و106 حالات.. في حين بلغ عدد الحالات النشطة حاليا 411 ألفا و189 حالة.​

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الهند تُسجل 39 ألفا و361 إصابة جديدة و416 حالة وفاة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.