فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كتب – هاني صابر : وجهت الفنانة كارول سماحة، رسالة لصديقتها الفنانة سيرين عبد النور بعد تهنئة الأخيرة لها بعيد ميلادها. وكتبت كارول، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “‏شكرا كتير حبيبتي.. عم أسمع أصداء رائعة عن ‎(دور العمر) وكتير حابة أحضركن.. مبروك نجاحك ومبروك لكل فريق العمل”. وكانت سيرين عبد النور، هنأت كارول سماحة بعيد ميلادها، قائلة: “عقبال المية حبيبي، كل الحب والطمأنينة والنجاح تعيشيهن يوم عيدك وكل العمر يا رب.. عيد ميلاد سعيد “. جدير بالذكر أن سيرين عبد النور، تشارك في بطولة مسلسل “دور العمر”، الذي يعرض على منصة “شاهد”. المسلسل بطولة عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، ومن إخراج سعيد الماروق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كارول سماحة لـ سيرين عبد النور: “أسمع أصداء رائعة عن دور العمر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.