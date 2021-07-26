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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 صباحاً - وكالات
يعتبر النظام الغذائي الخاص بالرجال مختلفا عن ذلك الذي تتبعه النساء، وخاصة بعد سن الأربعين. فالجسم بحاجة أكبر إلى توخّي الحذر في اختيار ما ندرجه من غذاء في نظامنا وما نستهلكه من وجبات قد تؤثر لاحقا على وظائف الأعضاء جميعها.
أخبرت اختصاصية الصحة والتغذية في بريطانيا، ماريا كارداكوفا في حديثها لوكالة “سبوتنيك”، عن المنتجات الغذائية المفيدة للرجال بعد سن الأربعين.
وقالت كارداكوفا: “يجب أن تكون الفواكه والخضروات موجودة في النظام الغذائي اليومي لهذه الفئة”.
وأوضحت الخبيرة أنه غالبًا ما تكون هذه الفئة من الرجال تنظر إلى الخضروات على أنها بلا قيمة في نظامهم الغذائي”.
وأوصت الخبيرة الرجال “بأنه يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير من خلال تضمين خمس حصص من الخضار والفواكه يوميا في النظام الغذائي”.
وأضافت: “إن التوت والحنطة السوداء مفيدان للجسم أيضا. ويعتبر إدراج الفواكه والخضروات والتوت مناسبًا بشكل خاص في الصيف”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خبيرة تغذية: هذه المنتجات تحافظ على صحة الرجال فوق سن الأربعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.