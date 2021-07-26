تراند الفن: “أملاً في ميدالية”.. سيف عيسى لنصف نهائي التايكوندو في الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏54 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة

كتب- أيمن جيلبرتو: واصل سيف عيسى تألقه في منافسات “التايكوندو” بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، وأصبح في الوقت الحالي ينافس بشكل حقيقي على “ميدالية أولمبية”. ونجح سيف عيسى في التأهل لنصف نهائي “التايكوندو” وزن 80 كجم. وتفوق سيف عيسى على الإيطالي أليسو سيمون بنتيجة 6-5 في مواجهة دور ربع نهائي المنافسات. وكان سيف عيسى قد حقق فوزًا كاسحًا على حساب الأسترالي جاك مارتون، بنتيجة 11-1 في إطار مباريات دور الـ16. ومن المقرر أن يلعب سيف مباراة نصف النهائي في الساعة الـ9.15 صباح اليوم الإثنين.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.