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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 صباحاً - كتب – أحمد شريف:
فجر المصري محمد حمزة مفاجأة مدوية بتفوقه على البريطاني ماركوس ميبستيد المصنف رقم 11 عالميًا ووصيف بطولة العالم 2019، بنتيجة 15-13، في دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش بأولمبياد طوكيو.
وانتهت الجولة الأولى من المباراة بالتعادل بنتيجة 3-3، قبل أن تنتهي الثانية بالتعادل أيضًا بنتيجة 8-8، لكن اللاعب المصري صاحب الـ20 عام نجح في حسم اللقاء في الجولة الثالثة.
وتأهل حمزة محمد إلى دور الـ16 من منافسات سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو، ليلحق بعلاء الدين أبو القاسم الذي حسم تأهله في وقت سابق من اليوم، الإثنين.
وينتظر محمد حمزة الفائز من بين الكندي إيلي شينكل والإيطالي أندريا كاسارا لملاقاته في دور الـ16 من البطولة، في مواجهة ستقام في تمام الساعة 7:55 من اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر في الأولمبياد.. حمزة يفاجيء وصيف بطل العالم ويتأهل لربع نهائي الشيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.