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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 31 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
بغداد-(أ ش أ):
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، التزامها بإنجاز كافة التجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يوم 10 أكتوبر القادم.
وأوضحت المفوضية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أنه تم تشكيل لجان رصد مركزية وفرعية في المحافظات تتولى مهمة مُتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى الالتزام بالنظام الانتخابي.
وأشارت إلى أنه يتم أيضا التعاون مع أمانة بغداد لتنسيق العمل لمتابعة آلية الترويج في الشوارع والساحات في عموم أرجاء العراق، وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الإعلام والاتصالات بهدف المُساندة في متابعة أساليب الترويج من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المفوضية العراقية: ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.