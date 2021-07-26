تراند الفن: «الحج والعمرة» تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 صباحاً - دعت وزارة الحج والعمرة، المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 26 وظيفة شاغرة، بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” من خلال منظومة التوظيف “جدارة” .

والوظائف بمسميات: ” ناسخ آلة- سكرتير – مساعد إداري -باحث إعلامي مساعد – باحث نظامي مساعد – – باحث توظيف مساعد – كاتب – باحث عمليات موارد بشرية -محاسب مساعد- باحث أمن وسلامة – مهندس ميكانيكي مساعد- فني دعم – باحث تطوير موارد بشرية- مساعد إداري- باحث إحصاء- باحث معلومات – باحث تطوير إداري- باحث تخطيط – مهندس معماري- أخصائي تقنية معلومات – محلل نظم أول- مطوربرامج – مدير مشروع- أخصائي تخطيط.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة، هم خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية “درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”.

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