- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 صباحاً - كتب – أحمد شريف:
فازت المصرية هداية ملاك المصنفة رقم 11 عالميًا في لعبة التايكوندو، على الفرنسية ماجدة هنين المصنفة السادسة عالميًا، بنتيجة 11-10، في إطار مباريات دور الـ16 لوزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو.
وتفوقت هداية ملاك في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، قبل أن تواصل التقدم في الثانية بنتيجة 9-6، لتحسم الانتصار في الجولة الثالثة بنتيجة 11-10.
وجاء فوز هداية ملاك ليصعد بها إلى دور الثمانية من الأولمبياد لتنتظر الفائزة من بين البريطانية لاورين وليامز المصنفة الثالثة عالميًا، والتونجية ماليا باسيكا المصنفة 14 على العالم.
ومن المقرر أن تقام مباراة دور الثمانية لهداية ملاك في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، الإثنين -بتوقيت القاهرة-.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر في الأولمبياد.. هداية ملاك تنتصر وتتأهل لربع نهائي التايكوندو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.