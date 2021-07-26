تراند الفن: إليسا: “كل شي بتغنيه أصالة حلو”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة: أشادت المطربة اللبنانية إليسا بصوت وأغاني المطربة السورية أصالة نصري. وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: ” كل شي بتغنيه أصالة حلو وكله مواقف وإحساس”. لترد عليها أصالة فى تغريدة أخرى: “يا ست الإحساس صديقتي المثقفة الحبيبة”. وكشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن ارتباطها عاطفيا، مشيرة إلى أنها تعيش حاليًا قصة حب، بعدما وجه لها أحد متابعيها سؤالا عبر “تويتر”، وجاء فيه: “هل تعيشين قصة حب؟”. وأجابت المطربة اللبنانية قائلة: “نعم”، مصحوبة في تعليقها بالكثير من القلوب. الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان اللبناني وائل كفوري.

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