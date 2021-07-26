تراند الفن: وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول تنفيذ مسابقة بين الجامعات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كتب- مصراوي:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات ورئيس اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، حول تنفيذ مسابقة سنوية على مستوى الجمهورية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأكاديميات، بالتعاون مع منظمة العمل الريادي لتنمية المجتمع (Enactus)، لتحديد الفريق الذي سيمثل مصر في مسابقة كأس العالم المُصغرة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة وقطاع الأنشطة الطلابية بنشر فكر ريادة الأعمال بين شباب الجامعات وإعدادهم لخدمة المجتمع والوفاء بمتطلبات سوق العمل، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن نشاط (Enactus)، يقوم على اختيار الطلاب لمشروع يعمل على خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتم التصفيات بين الفرق المشاركة محليًا لاختيار ممثل مصر عالميًا.

وذكر التقرير مُشاركة 66 جامعة في أنشطة “إيناكتس مصر” خلال العام الدراسي الحالي، وقدم الطلاب العديد من الأبحاث والمشروعات المميزة، منها مكافحة الإصابة الفيروسية في الدواجن ومحاولة إيجاد الحلول لتصحر الأراضي والاستخدام الأفضل لبعض أنواع الطحالب والكائنات الدقيقة، وإنتاج مبيدات حشرية مُستخلصة من مواد طبيعية لمقاومة بعض الحشرات التي تسبب خسائر فادحة في بعض المناطق مثل النمل الأبيض في أسوان.

وأوضح التقرير أن التصفيات النهائية ستُعقد غدًا الثلاثاء، وتشهد منافسة قوية بين 5 فرق، لاختيار فريق إيناكتس مصر 2021، والذي سيُمثل مصر في مسابقة كأس العالم المُصغرة في أكتوبر القادم، والتي تستضيفها مصر لأول مرة بمدينة شرم الشيخ.

يذكر أنه سبق وحقق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، المركز الأول عالميًا في أعوام 2009 و2010 و2019 و2020، بفرق جامعتي القاهرة والأزهر، وذلك خلال مشاركتهم في أنشطة (Enactus)، ونالوا شرف التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لهم على مجهوداتهم خلال المسابقة.