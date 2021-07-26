فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كتبت- منة عمر: ودع الثنائي المصري محمد حمزة وعلاء الدين أبوالقاسم، منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وخسر علاء أبوالقاسم أمام الياباني تاكاهيرو شيكيني بنتيجة 15-13 في مباراة الدور ربع النهائي من المنافسة. وكان أبو القاسم قد فاز على الألماني بنجامين كليبرينك بنتيجة 15-11، في إطار مواجهات دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش، ثم أطاح بالروسي فلاديسلاف مايلنكوف بنتيجة 15-12 في مباراة دور الـ16. وتعرض أبوالقاسم لإصابة في الظهر خلال المباراة التي توقفت لعدة دقائق من أجل علاجه، ثم قام وأكمل المباراة رغم الإصابة. وسبق وحصل أبوالقاسم على ميدالية فضية في أولمبياد لندن 2020. وفي سياق متصل، خسر المصري محمد حمزة أمام التشيكي ألكسندر تشوبينتيتش بنتيجة 15-9 بعد تقديم أداء مميز في دورة الألعاب الأولمبية. وكان حمزة قد نجح في تحقيق انتصار تاريخي على الإيطالي الشهير أندريا كاسارا بنتيجة 15-13 ليتأهل إلى ربع النهائي، قبل أن يودع المنافسة أمام بطل جمهورية التشيك. جدير بالذكر أن حمزة أكمل المباراة مصابًا بعدما اشتكى من آلام في كتفه الأيسر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تعرضا للإصابة”.. حمزة وأبوالقاسم يودعان ربع نهائي منافسات الشيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.