تراند الفن: رويترز: الرئيس التونسي يختار رئيس الأمن الرئاسي خالد اليحياوي للإشراف على وزارة الداخلية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تونس- (بي بي سي):

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين أمنيين في تونس أن رئيس البلاد، قيس سعيد، اختار مدير إدارة الأمن الرئاسي، خالد اليحياوي، للإشراف على وزارة الداخلية.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان سعيد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية الأحد.

وأفادت تقارير واردة من تونس بوقوع مناوشات وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد بالقرب من مقر البرلمان.

أصدر الرئيس التونسي قرارا بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد الاحتجاجات.

وقال الرئيس التونسي في بيان إن “أفعاله تتماشى مع الدستور”. وإن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك “خطر وشيك”.