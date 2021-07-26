تراند الفن: علي الطيب يكشف عن فيديو من كواليس “أهو ده اللي صار”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 4 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان علي الطيب عن مقطع فيديو من كواليس مسلسل “أهو ده اللي صار”. ونشر “الطيب”، الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق: “من كواليس مسلسل أهو ده اللي صار، ألف رحمة ونور على روح الأستاذ حاتم علي”. وتوفي المخرج السوري الكبير حاتم علي، يوم 29 ديسمبر 2020، إثر إصابته بأزمة قلبية. مسلسل “أهو ده اللي صار” بطولة محمد فراج، أحمد داود، روبي، علي الطيب، سوسن بدر، ومن إخراج حاتم علي.



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