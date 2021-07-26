شوف عروض بنده اليوم 26 يوليو 2021 تخفيضات لا تفوَّت لمدة يومين فقط

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم 26 يوليو 2021 الموافق الاثنين 16 من ذي الحجة 1442 لا تفوتها اليوم، تنتهي العروض غداً الثلاثاء 27 يوليو 2021، وهي عروض متنوعة نحتاج إليها بشكل يومي، تتنوع عروض هايبر بنده في خلال الأسبوع إلى جانب العروض الأسبوعية توجد عروض أخرى، تتوفر كل العروض في كل فروع بنده وهايبر بنده وكذلك لكل العملاء دون استثناء، في هذا المقال عبر موقعكم ثقفني ننشر لكم أحدث عروض هايبر بنده اليوم بصفحة واحدة يمكنك أن تختار العروض المناسبة لك، وتحصل عليها في موعد أقصاه غداً حيث تنتهي عروضنا لهذا الأسبوع.

عروض بنده اليوم 26 يوليو 2021

تقدم مجموعة سلاسل هايبر بندة للتسوق بالتجزئة أكبر التخفيضات وقيمة حقيقية مقابل السعر، لذلك تجد بعض العروض منافسة وكبيرة جداً، اغلب عروض اليوم على حفاضات الأطفال، من أنواع بامبرز وبيبي چوي، وهي عروض ذات أهمية كبرى للأسر التي ما زالت لديها أطفال رضع.

حيث تمثل حفاضات الأطفال جزءاً كبيراً من ميزانية المنزل الشهرية، فوجود العروض والتخفيضات على أسعار الحفاضات هو أمر في غاية الأهمية لكل أب وأم، يمكنك أن توفر مت يقرب من 100 ريال سعودي في حالة شرائك 2 من عبوات بامبرز الحجم الكبير، أو 3 عبوات من بيبي چوي، انها حقاً عروض مغرية.

أما عن عروض الأرز والزيت، فهي موجودة بالفعل في العروض الأسبوعية، وتتجدد باستمرار لأنها من أساسيات التموينات المنزلية، ولكن هناك عروضاً استثنائية بدأت منذ يومان وتنتهي غداً وهي إمكانية الحصول على 10 كيلو جرامات من أرز مزة بسمتي ابو كأس مقابل 54.99 ريالاً بدلاً من 82.95 ريال وتخفيض كبير، كما يمكنكم الحصول على زجاجتين من زيت نخلتين حجم لتر ونصف مقابل نصف السعر الأساسي، يستخدم زيت نخلتين في كافة أغراض الطهي والقلي، ولكنه مناسب أكثر للقلب حيث تكون درجة احتراقه عالية وهو أمر مرغوب به في زيت القلي، حتى لا يحترق الطعام سريعاً، الآن احصلوا عليه بسعر منافس اليوم وغداً.

عروض هايبر بنده لمدة يومان

إليكم صور أحدث عروض بنده في هذا الأسبوع كما يلي: