تراند الفن: «الحياة الفطرية» تكشف حقيقة المقطع المتداول لـ«صيد الضبان»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، إن المقطع المتداول لصيد الضِبان قديم قد تم نشره عام 2018.

وأكد المركز عبر حسابه بتويتر، أن شرطة منطقة القصيم قامت في حينه بمباشرة المخالفة والقبض على المخالف.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كان قد حذر من خطورة الصيد الجائر للحيوانات المهددة بالانقراض، كما توعد من يقوم بذلك بالعقوبة.

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