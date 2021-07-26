تراند الفن: ضبط سائق بإحدى شركات نقل الركاب لقيامه بسرقة حقيبة سيدة بالقاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق بإحدى شركات نقل الركاب لقيامه بسرقة حقيبة سيدة بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بأنها عقب استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب، من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة لتوصيلها لمحل إقامتها بدائرة القسم، قام قائد السيارة بوضع الحقائب الخاصة بها داخل حقيبة السيارة، وعقب نزولها اكتشفت سرقة (2 ساعة يد حريمي – مشغولات ذهبية – مجموعة من العطور -متعلقات شخصية ) من داخل الحقائب الخاصة بها واتهمت قائد السيارة بارتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك زوجة (أحد الأشخاص “سائق بالشركة المشار إليها، مقيم بمحافظة الجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة” وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.