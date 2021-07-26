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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق بإحدى شركات نقل الركاب لقيامه بسرقة حقيبة سيدة بالقاهرة.
تلقي قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بأنها عقب استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب، من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة لتوصيلها لمحل إقامتها بدائرة القسم، قام قائد السيارة بوضع الحقائب الخاصة بها داخل حقيبة السيارة، وعقب نزولها اكتشفت سرقة (2 ساعة يد حريمي – مشغولات ذهبية – مجموعة من العطور -متعلقات شخصية ) من داخل الحقائب الخاصة بها واتهمت قائد السيارة بارتكاب الواقعة .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك زوجة (أحد الأشخاص “سائق بالشركة المشار إليها، مقيم بمحافظة الجيزة) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة” وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط سائق بإحدى شركات نقل الركاب لقيامه بسرقة حقيبة سيدة بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.