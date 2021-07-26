تراند الفن: خطوات رسمية من «الموارد البشرية» لتوطين قطاعات جديدة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ومثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي، فيما مثل البنك المركزي وكيل الرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ومثل صندوق تنمية الموارد البشرية المدير التنفيذي للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه، والتنسيق فيما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي.

وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول والوطني ورؤية المملكة 2030.

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