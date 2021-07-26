فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتبت- شيرين صلاح: ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيهين في بداية تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس. بينما تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا و5 جنيهات. ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا. أسعار الخضراوات: الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه، بتراجع 50 قرشا. البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا. البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا. الكوسة بين 2 و5.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه. الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات. الباذنجان بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه. الفلفل الرومي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الحامي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه. الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا. الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات. أسعار الفاكهة: البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا. الليمون البلدي بين 4 جنيهات و10 جنيها، بتراجع 3 جنيهات. العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات. التفاح المصري بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيه. الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات. المانجو العويس بين 15 و35 جنيها. المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها، بزيادة جنيهين. المانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها. المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ارتفاع البطاطس وتراجع الطماطم .. أسعار الخضر والفاكهة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.