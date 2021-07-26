فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- إبراهيم علي أكد أحمد حجازي لاعب المنتخب الأولمبي، أن اللاعبين سيقاتلون من أجل التأهل للدور المقبل في أولمبياد طوكيو. ويحتل المنتخب الأولمبي المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو بنقطة وحيدة. وكتب أحمد حجازي عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هنقاتل ونلعب لأخر ثانيه وان شاء الله هنصعد”. ويخوض المنتخب الأولمبي مباراة مصيرية أمام منتخب أستراليا الأولمبي، يوم الأربعاء المقبل. ويحتاج المنتخب الأولمبي للفوز على نظيره الأسترالي، بالإضافة إلى خسارة منتخب الأرجنتين أمام منتخب إسبانيا، ليتأهل منتخب مصر برفقة المنتخب الإسباني.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “ان شاء الله هنصعد”.. رسالة من حجازي قبل مواجهة أستراليا بالأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.