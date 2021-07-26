تراند الفن: بحضور وزير التعليم العالي.. الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الشهري بجامعة الأزهر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏44 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة

كتب – محمود مصطفى: استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، لترؤس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية خلال جلسة شهر يوليو الجاري. كان في استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي.

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