تراند الفن: ماذا يحدث للإنسان بعد تعافيه من كورونا

وكالات

أوضحت د. آنتشا بارانوفا، البروفيسورة الأمريكية روسية الأصل في جامعة “جورج مايسون” الأمريكية ما يحدث بالإنسان بعد تعافيه من “كوفيد – 19”.

وقالت في حديث صحفي أدلت به لإذاعة “كومسومولسكايا برافدا” إن ربع الذين شفيوا من مرض كوفيد – 19″ في المنزل دون أن ينقلوا إلى المستشفى ترافقهم بعد المرض “متلازمة طويلة الذيل” التي يمكن أن تدوم لمدة 3 أشهر على الأقل، وفقا لروسيا اليوم.

وتتميز تلك المتلازمة بقابلية منخفضة للعمل ومشاكل متعلقة بالصحة وزيارات الأطباء.

أما الأعراض المتعلقة بالأعصاب فيمكن أن تظل قائمة لمدة طويلة تزيد عن 6 أشهر أو عام واحد.

وأشارت البروفسورة إلى أن التطعيم يساعد الناس على الحماية من أشكال خطيرة لمرض “كوفيد” ومواجهة أخطار العلاج في المستشفى.