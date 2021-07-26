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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 41 دقيقة مضت لايف ستايل 10 زيارة
وكالات
أوضحت د. آنتشا بارانوفا، البروفيسورة الأمريكية روسية الأصل في جامعة “جورج مايسون” الأمريكية ما يحدث بالإنسان بعد تعافيه من “كوفيد – 19”.
وقالت في حديث صحفي أدلت به لإذاعة “كومسومولسكايا برافدا” إن ربع الذين شفيوا من مرض كوفيد – 19″ في المنزل دون أن ينقلوا إلى المستشفى ترافقهم بعد المرض “متلازمة طويلة الذيل” التي يمكن أن تدوم لمدة 3 أشهر على الأقل، وفقا لروسيا اليوم.
وتتميز تلك المتلازمة بقابلية منخفضة للعمل ومشاكل متعلقة بالصحة وزيارات الأطباء.
أما الأعراض المتعلقة بالأعصاب فيمكن أن تظل قائمة لمدة طويلة تزيد عن 6 أشهر أو عام واحد.
وأشارت البروفسورة إلى أن التطعيم يساعد الناس على الحماية من أشكال خطيرة لمرض “كوفيد” ومواجهة أخطار العلاج في المستشفى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ماذا يحدث للإنسان بعد تعافيه من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.