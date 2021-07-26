تراند الفن: صادرات الأثاث ترتفع 38% خلال أول 6 أشهر من 2021

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للأثاث عن زيادة حجم الصادرات إلى 132 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 38% خلال أول 6 أشهر من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إن صادرات شهر إبريل سجلت أعلى نسبة نمو بلغت 201% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وسجلت صادرات شهر إبريل نحو 26.3 مليون دولار مقابل 8.7 مليون دولار في إبريل من عام 2020.

تليها صادرات شهر مارس من حيث الارتفاع، حيث سجلت نحو 25 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 39%.

وبحسب البيان، تصدر مصر الأثاث إلى السعودية، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والسودان، والأردن، وأمريكا، وليبيا، واتحاد نيجيريا، وأخرى.