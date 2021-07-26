تراند الفن: الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي على الأولى بالرعاية بـ٤ محافظات..غدًا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب – محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع يتم توزيع 16 طنّاً من لحوم الأضاحي، غدا، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (سوهاج– قنا – الدقهلية- كفر الشيخ )، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 78 ) طنّاً من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط- سوهاج- قنا- الدقهلية – كفر الشيخ).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.

وخص وزير الأوقاف، بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك الأضحية، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.