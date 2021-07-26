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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - تونس- (د ب أ):
أحاطت وحدات من الجيش والأمن بمقر رئاسة الحكومة التونسية في القصبة اليوم الاثنين بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إقالة الحكومة وتولي بنفسه السلطة التنفيذية.
وقال مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن قوات الأمن طلبت من الموظفين العودة على أعقابهم.
وتحيط وحدات من الجيش بالمقر، ما يعني تعليق كامل لأشغال الحكومة بعد إقالة رئيسها هشام المشيشي، وأعضائها ليل الأحد الاثنين.
وقال الرئيس التونسي إنه سيتولى تعيين رئيس حكومة، وأعضائها.
ويترافق هذا القرار مع تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأعلنت الرئاسة أنها ستصدر أمرا يضبط التدابير المنظمة للحالة الاستثنائية والتي ستستمر لمدة شهر مع إمكانية التمديد لها، وفق ما ذكر الرئيس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجيش والأمن يحيطان بمقر رئاسة الحكومة التونسية بعد قرار الرئيس تولي السلطة التنفيذية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.