فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - باماكو- (د ب أ): بعد فترة وجيزة قيد الاحتجاز, توفى منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة بسكين والتي استهدفت الرئيس المؤقت لدولة مالي بغرب أفريقيا، الأسبوع الماضي. وكانت الحكومة أعلنت في وقت متأخر أمس الأحد أن “صحة (منفذ الهجوم) تدهورت أثناء الاستجواب”. وتوفي الرجل في المستشفى، وصدر أمر بتشريح جثته. وكان الرجل حاول الهجوم على الرئيس المؤقت عاصمي جويتا بسكين بعد صلاة عيد الأضحى في باماكو يوم الثلاثاء الماضي، لكن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليه. ولم تتضح بعد هوية الرجل، أو الدافع وراء محاولة الاغتيال الفاشلة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وفاة منفذ المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس مالي المؤقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.