تراند الفن: نجيب ساويرس يؤسس صندوقاً للاستثمار في الذهب بأصول 1.4 مليار دولار

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة “لامانشا القابضة” التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، عن إنشاء صندوق “لامانشا فاند” وهو صندوق استثمار طويل الأجل مقره في لوكسمبورج متخصص بشكل أساسي في مجال تعدين الذهب، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وقالت الشركة إن شركة لامانشا كابيتال للاستشارات القانونية هي المكتب الاستشاري للصندوق.

وأضافت أنه تم الانتهاء من الإغلاق الأول للصندوق باستلام جميع أصول تعدين الذهب التابعة لشركة لامانشا، بالإضافة إلى استثمار قدره 100 مليون دولار من شريك استراتيجي سيستثمر بجانب عائلة ساويرس المساهم الأكبر في الشركة.

وذكرت الشركة أن الصندوق اعتبارًا من اليوم يدير أصولا تزيد قيمتها على 1.4 مليار دولار، كما يدرس العديد من الفرص الجديدة، كما سيكون الصندوق متاحاً أمام مستثمرين آخرين في وقتٍ لاحق.

وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة لامانشا: “خطوة إنشاء صندوق استثمار هي النتيجة الطبيعية لما كنا نقوم به منذ عام 2015 حين قمنا ببيع أصولنا التشغيلية لشركتي إيفولوشن وإنديفور مقابل حصص رأسمالية”.

وأضاف ساويرس: “إن التحول إلى تأسيس صندوق وفتح المجال لمستثمرين جدد يأتي في وقت مناسب جداً نتوقع فيه العديد من الفرص في قطاع تعدين الذهب الذي لا يزال مفتتاً ويحتاج إلى المزيد من الاندماجات”.

واستطرد قائلاً: “سيتم دعم الصندوق من قبل لجنة استشارية سأقوم برئاستها وستضم عددًا من الشخصيات المعروفة في قطاع التعدين، لدى الكثير منهم تاريخاً طويلاً في العمل مع شركة لامانشا وتقديم الخدمات الاستشارية لها”.

وذكرت الشركة أن الهدف الاستثماري الأساسي للصندوق يتمثل في خلق موارد استثمارية لقطاع تعدين الذهب والمعادن النفيسة، كما سيكون له المرونة في الاستثمار في معادن بطاريات السيارات الكهربائية.

وسيستثمر الصندوق بشكل أساسي في محفظة محددة تركز على الأسهم المدرجة طويلة الأجل، ولكنه قد ينظر لاستثمار جزء أصغر من أصوله في الأسهم الخاصة، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنه تماشيًا مع استراتيجية الاستثمار التي أثبتت جدواها في شركة لامانشا، سيسعي الصندوق إلى الاستحواذ على حصص كبيرة في شركات الموارد المعدنية الصغيرة والمبتدئة ذات الإمكانيات الإدارية والجيولوجية القوية التي تمكنها من تنفيذ استراتيجية خلق القيمة في خلال 3 إلى 5 سنوات والتي من شأنها:

– تعزيز وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تبسيط قاعدة التكلفة، وتعزيز القدرات الإدارية عند الحاجة، وتحسين خطط عمر المناجم، وزيادة كفاءة المصانع، وتعزيز خطط العمل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

– المساعدة في إطلاق فرص النمو العضوي وإيجاد فرص خلق القيمة من خلال وضع خطط الاستكشاف طويلة المدى، وتطوير الأصول، وإنشاء مناجم جديدة، وزيادة إنتاجية المصانع.

– تعزيز ودعم فرص النمو الخارجي المتراكمة من خلال عمليات الاستحواذ، والاندماج الإقليمي، واستكشاف عمليات اندماج مع لاعبين أكبر.

وذكرت الشركة إن من إحدى أهداف الصندوق كذلك أن تسعى إدارته إلى تحسين المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة داخل شركات محفظته خلال فترة الاستثمار لأنها تؤمن بوجود ارتباط قوي في قطاع التعدين بين الربحية وتطور الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وأضافت أن الصندوق يضم أكثر من 20 من الكفاءات المتفرغة، منهم الجيولوجيون ومهندسو التعدين وخبراء الاستثمار الذين يتمتعون بخبرة تشغيلية كبيرة في هذا القطاع، وكان العديد منهم جزءًا من قصة نمو شركة لامانشا لسنوات عديدة، ويقع مقر الفريق في المملكة المتحدة ولوكسمبورج.

يذكر أن شركة لامانشا القابضة هي شركة استثمارية مملوكة للقطاع الخاص تركز في المقام الأول على الفرص في قطاع تعدين المعادن الثمينة عبر مناطق جغرافية متعددة.

وتعتبر شركة لامانشا مستثمر طويل الأجل يسعى إلى دعم الشركات التابعة له من خلال توفير رأس المال والخبرة لتمويل خطط التوسع، ولديها سجل قوي وحافل في قطاع التعدين منذ عام 2012، وفقا للبيان.