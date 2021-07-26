تراند الفن: الأمن الاقتصادي: ضبط 2584 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت حوادث وقضايا 9 زيارة

كتب- سامح غيث: اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2584 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 22 قضية متنوعة، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية). وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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