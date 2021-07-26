تراند الفن: هالة صدقي رفقة أمير كرارة (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏24 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هالة صدقي صورة تجمعها بالفنان أمير كرارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وعلقت “صدقي” على الصورة : “هو مش بس أمير لا وجميل كمان، زميلي العزيز عزيز”. وشاركت الفنانة هالة صدقي في مسلسل “ليه لأ”، بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محي الدين، تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف. بينما كان آخر أعمال أمير كرارة مسلسل “نسل الأغراب” بطولة النجوم: أحمد السقا، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي .



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