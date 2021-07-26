تراند الفن: أطعمة تساعد في تحسين عملية الهضم وتنقية الجسم من السموم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:09 مساءً - تواصل – وكالات:

بعد انتهاء فترة عيد الأضحى وتناول اللحوم الدسمة والنشويات بكميات كبيرة، نحتاج إلى تحسين عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم.

وتساعد بعض الأطعمة في التخلص من تلك السموم بالجسم وتحسين الصحة العامة وفقدان الوزن أيضاً، من خلال عملية تسمى “ديتوكس”.

كما أن هناك حاجة أكيدة للتخلص من السموم من حين لآخر للأشخاص الذين لديهم نمط حياة مزدحم ويستهلكون أطعمة غير صحية.

والـ”ديتوكس” هو طريقة طبيعية لتطهير الجسم من السموم بالأطعمة الطبيعية والمشروبات، وبحسب ما أورده تقرير بموقع “أونلي ماي هيلث” Only My Health، فإن تلك الأطعمة تشمل:

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