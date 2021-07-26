تراند الفن: الأعلى للجامعات يعلن ضوابط قبول طلاب الشهادات المعادلة بتنسيق 2021

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية، الراغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في جمهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وحسب الأعلى للجامعات، يتم تطبيق القواعد والضوابط الآتية بداية من العام الدراسي 2019/2020:

أولاً: فيما يخص كليات قطاع الطب (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، التمريض):

– الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

– الشهادات الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي).

– الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

ثانياً: فيما يخص قطاع الهندسة (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، الفنون الجميلة “عمارة”):

1- الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات.

2- الشهادة الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق. وأكد الأعلى للجامعات على ضرورة استيفاء تصديق جميع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية على صورة شهادة الثانوية العامة، التي يتم إرفاقها مع الدعوات الدراسية، التي يتم توجيهها إلى الطلاب المصريين، الذين يرغبون في الدراسة بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عند استلام المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين للوضع تحت الإشراف العلمي للبعثات. وأوضح على أن يتم وضع جميع الطلاب “بنين، بنات” تحت الإشراف العلمي للبعثات كأحد الشروط الخاصة بمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات، اعتبارًا من العام الأكاديمي 2019/2020 بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمي للدارس إلا بعد تقديم تقرير موثق من جامعته الأجنبية يفيد بتقدمه الدراسي.​