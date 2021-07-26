تراند الفن: إم جي تنشر صورة تشويقية لسيارتها One الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت سيارات 4 زيارة

لندن – (د ب أ): نشرت شركة إم جي صورة تشويقية لسيارتها One الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV المدمجة. وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها One الجديدة تمتاز بشبكة مبرد كبيرة وعميقة ينبض خلفها محرك بنزين سعة 1.5 لتر وبقوة 133 كيلووات/181 حصان. ولم تفصح إم جي عن المزيد من البيانات التقنية أو موعد الطرح أو الأسعار.​

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