فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتبت- شيرين صلاح: قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الخضروات انخفضت بالأسواق 20% بعد إجازة عيد الأضحى. وأرجع النجيب ارتفاع الأسعار قبل عيد الأضحى إلى زيادة الطلب على الشراء وقتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر طبيعيا كل عيد. ووفقا لقول النجيب، قبل الأعياد ترتفع الأسعار نسيبا ثم تبدأ في التراجع إلى مستوياتها الطبيعية بعد انتهاء العيد. وذكر النجيب، أن أبرز الأصناف التي تراجع سعرها بعد العيد هي الطماطم، والكوسة، والفاصوليا، والخيار البلدي. وبحسب بيانات موقع سوق العبور اليوم الاثنين، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه مقابل 1.5 نص 3.25 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 2 و5.5 جنيه مقابل 4 جنيه و9 جنيهات، وسعر كيلو الخيار بين 2.5 جنيه و4 جنيهات مقابل 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات مقابل 8 جنيهات و12 جنيها. وبحسب رئيس الشعبة، فإن هناك وفرة من المعروض من جميع أصناف الخضروات بالأسواق حاليا مع عودة أسعارها للانخفاض.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 20 % تراجعًا في أسعار الخضروات بالأسواق بعد عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.