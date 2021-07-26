تراند الفن: الجيش الإسرائيلي يعلن توقيف شخص عبَر الحدود البحرية سباحة من لبنان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏43 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

تل أبيب- (د ب أ): أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إلقاء القبض على شخص عبَر الحدود البحرية سباحة من لبنان. وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع تويتر :”خلال ساعات الليل، رصدت قوات الجيش مشتبها به عبر الحدود البحرية سباحة من لبنان إلى اسرائيل. وألقت البحرية الإسرائيلية القبض عليه”. وأضاف أنه لم يكن بحوزته سلاح، وتمت إحالته إلى التحقيق.

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