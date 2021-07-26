تراند الفن: أسعار بيتكوين ترتفع إلى 39 ألف دولار لأول مرة في نحو 40 يوما

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

شهدت تعاملات اليوم الاثنين ارتفاع أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى مستوى 39 ألف دولار لأول مرة في نحو 40 يوما، وذلك قبل أن ينخفض قليلا ولكنه استمر فوق مستوى 38 ألف دولار.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 12% خلال تعاملات آخر 24 ساعة ليصل إلى مستوى 38.462 ألف دولار في الساعة الواحدة إلا خمس دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة مرتفعا بأكثر من 3800 دولار.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي، يأتي هذا الارتفاع بعد أن انخفضت بيتكوين مؤخرا إلى ما دون مستوى 30 ألف دولار بعد عمليات بيع عالمية، مما أثار مخاوف من أنها قد تنخفض أكثر.

وقال فيجاي أيار، رئيس تطوير الأعمال ببورصة العملات المشفرة “Luno”: “اعتقد أننا شهدنا فترة تراكم حول بين 29 إلى 30 ألف دولار، مما يشير إلى اتجاه صعودي وتحرك محتمل نحو 40 ألف دولار لعملة بيتكوين”، بحسب سي إن بي سي.

وتحدث كل من جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وكاثي وود الرئيس التنفيذي لشركة ARK Invest، مؤخرا خلال مؤتمر عن بيتكوين بعنوان “The B-Word”.

وقال ماسك إن تسلا ستبدأ على الأرجح في قبول بيتكوين لشراء السيارات مرة أخرى مع تحول حصة أكبر من تعدين بيتكوين إلى الطاقة المتجددة.

وكانت شركة تسلا للسيارات الكهربائية علقت في مايو الماضي استخدام بيتكوين في شراء المركبات “خوفا من الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين”.

وقال أليكس برامر من لوكسور للتعدين، وهو تجمع للعملات المشفرة تم تصميمه لعمال المناجم المتقدمين: “لقد انفتح يوم التداول الصيني، وكان حديث إيلون / جاك / كاثي متفائلا للغاية”.

وبحسب سي إن بي سي، كانت هناك عناوين صاعدة أخرى لعملة بيتكوين، حيث تتطلع شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية إلى إضافة خبير في العملات الرقمية والبلوكتشين إلى فريق المدفوعات الخاص بها، بما يشير إلى أنه قد يلقي نظرة فاحصة على بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وساهمت هذه التحركات الصعودية أيضا في ما يسمى بـ “الضغط القصير”، وفقا لبراندون أرفاناغي مهندس تعدين بيتكوين.

ووفقا لسي إن بي سي، يراهن المستثمرون الذين يبيعون بيتكوين على أن السعر سينخفض أكثر، ولكن إذا ارتفع السعر يتطلع هؤلاء المستثمرون إلى تقليص خسائرهم والخروج من مراكزهم القصيرة، مما يساعد في دفع السعر إلى أعلى.

وفي غضون ذلك، بدأت تتضح بعض المشكلات التي أثرت على سعر بيتكوين في الأشهر القليلة الماضية، حينما جددت الصين حملتها الصارمة على العملات المشفرة التي تستهدف التعدين والتداول، وبدأت المخاوف بشأن البصمة الكربونية لتعدين بيتكوين تتلاشى.

وبحسب الشبكة، قال أليكس برامر إن حالة عدم اليقين بشأن التأثير البيئي للتعدين والمخاوف التنظيمية الصينية تلاشت.