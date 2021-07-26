تراند الفن: كفلت طفلا لعدم انجابي وربنا رزقني بطفل وجوزي طلب مني أرجعه؟.. وأمين الفتوى ينصح

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب- محمد قادوس:

بعد كفالة طفل بسبب عدم إنجابي ربنا رزقني بطفل بعد 9 سنين وجوزي طلب مني أرجع الطفل، أعمل إيه؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مستشهدا بالحديث الشريف قال رسول الله- صلي الله عليه وسلم-: “اللهم إني أُحَرِّج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة”.

وأضاف عثمان في لقائه ببرنامج “الدنيا بخير” المذاع عبر فضائية “الحياة” أن اليتيم هو الذي فقد أباه ولم يبلغ، ولكن بمجرد بلوغه لا يسمى في الشرع يتيما وإن كان في حاجة للمساندة وأن يقفوا بجواره، واللقيط أشد من اليتيم، ولو سابوه من الأول لكان أفضل.

وبين عثمان أن الأفضل في هذا الأمر هو أن الطفل يظل بينهما وعندما تضع المرأة حملها فيكون لهذا الأمر حل، منوها بأنه على الإنسان أن يكمل طريقه مع هذا الشخص الذي ليس له أب ولا أم وأن تكرمه، لأن هذا الولد يكون أشد من اليتيم وأحوج منه وان تكمل معاملتك الطيبة معه لكي توصله لبر الأمان وستأخذ ثوابا كبيرا جدا على فعل هذا الأمر.