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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت اقتصاد 9 زيارة
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ”مصراوي”، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 792 جنيهًا مقابل 789 جنيهًا، أمس.
ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 679 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 905 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6336 جنيها.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 7.7 دولار، وزاد سعر الأوقية بنسبة 0.42%، لتسجل سعر الأوقية 1809.7 دولار، في الساعة 12:48 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.