تراند الفن: “حققت ميداليتين أولمبيتين”.. من هي هداية ملاك التي كتبت التاريخ في أولمبياد طوكيو؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتبت- منة عمر:

حققت المصرية هداية ملاك، إنجازًا تاريخيًا، بحصدها الميدالية البرونزية بمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وفازت هداية على الأمريكية بيج ماكفرسون، بعدما خاضت دور الترضية أمام ماليا ميل لاعبة تونجا وفازت عليها بنتيجة 19-0.

وتعد تلك الميدالية البرونزية هي الثانية في تاريخ هداية ملاك، بعد التي حققتها في في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

إنجاز تاريخي لهداية ملاك

وأصبحت صاحبة الـ28 عاما، ثاني سيدة مصرية تحقق ميداليتين أولمبيتين، بعد الرباعة عبير عبد الرحمن التي حققت ميداليتين (برونزية في دورة بكين 2008 وفضية في لندن 2012).

كما باتت هداية خامس اللاعبين المصريين -بشكل عام- في تحقيق ميداليتين أولمبيتين على النحو الآتي:

*فريد سميكة.. الغطس (فضية وبرونزية في دورة أمستردام 1928).

*إبراهيم شمس.. رفع أثقال (برونزية في برلين 1936 – ذهبية في لندن 1948).

*كرم جابر.. مصارعة رومانية (ذهبية في أثينا 2004 – فضية في لندن 2012).

*عبير عبد الرحمن.. رفع اثقال (برونزية في دورة بكين 2008 وفضية في لندن 2012).

من هي هداية ملاك؟

-ولدت اللاعبة المصرية في القاهرة 21 إبريل عام 1993.

-بدأت لعب التايكوندو في سن 10 سنوات.

-بدأت تحصد الميداليات، وانضمت بعد ذلك إلى منتخب الناشئين ثم منتخب الكبار.

-حصدت أول مركز في بطولة الجيزة وتأهلت إلى بطولة الجمهورية وحصدت أول بطولة جمهورية وهي 14 عاما.

أبرز الجوائز التي حصلت عليها هداية ملاك:

-حصلت هداية على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية موزمبيق سبتمبر 2011.

-حققت الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجامعات المقامة بكوريا الجنوبية مايو 2012 في وزن تحت 57 كيلو.

-حققت الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من 2-6نوفمبر 2012.

-حصلت على برونزية البطولة الإفريقية المقامة بمدغشقر 2012 رغم تعرضها لإصابة.

-حققت الميدالية البرونزية في منافسات السيدات في التايكوندو وزن 67 كج في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة ميرسن بتركيا خلال الفترة من 20 يونيو حتى 30 يونيو 2013.

-الميدالية الذهبية في بطولة البحرين الدولية للتايكوندو مارس 2014.

-الميدالية البرونزية في بطولة باريس المفتوحة نوفمبر 2014 وهو إنجاز حققته هداية بعد خسارتها أمام بطلة كوت ديفوار في وزن 62 كجم في نصف النهائي.

-الميدالية الفضية ببطولة التضامن الإسلامي التي أقيمت في إندونيسيا سبتمبر 2013.

-الميدالية الذهبية في بطولة الأقصر الدولية الأولى 2014 ذلك في منافسات وزن 57 كجم.

-الميدالية البرونزية في بطولة أستراليا المفتوحة أغسطس 2014.

-الميدالية البرونزية لكأس العالم للفرق ديسمبر 2014 مع منتخب فرنسا بعد الخسارة من كوت دى فوار في نصف النهائي حيث تسمح قوانين البطولة للمنتخبات المشاركة الاستعانة بلاعب أو اثنين على الأكثر من المنتخبات إلى لا تشارك بفريق في البطولة و قد اختار منتخب فرنسا الاستعانة بلاعبة منتخب مصر الوطني.

-برونزية بطولة النمسا الدولية للتايكوندو التي 2015 في منافسات وزن 57 كجم.

-ذهبية البطولة الدولية للتايكوندو كازاخستان أكتوبر 2015 في وزن -63 كجم.

-فضية بطولة استراليا المفتوحة للتايكوندو، 2015 في مدينة ملبورن الأسترالية تحت 57 كجم.

-ذهبية في بطولة بولندا المفتوحة للتايكوندو أغسطس 2015

-ذهبية في بطولة الجائزة الكبرى بالمكسيك ديسمبر 2015.

-وتعد هداية أول لاعبة عربية وإفريقية تتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو وحققت ميداليتها البرونزية الأولى.

-برونزية في بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو مارس 2016 ، وزن -62 كجم

-ذهبية في بطولة الفجيرة المقامة بالإمارات فبراير 2016

-برونزية في بطولة أسابنيا المفتوحة، منافسات وزن تحت 57 كجم