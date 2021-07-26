تراند الفن: متهم بتشويه جسد طليقته بـ”مية نار”.. حبس سائق في الجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بحبس سائق متهم بتشويه جسد طليقته بـ”مية نار”، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في القتل وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان حاول سائق الانتقام من طليقته، التي أقامت ضده دعوى خلع بعد 8 سنوات من الزواج، وعدم إنجابها فشوه جسدها بعد أن ألقى عليها “مية نار” ما أسفر عن إصابتها بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد وتم نقلها إلى المستشفى، وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الأهالي بمنطقة شارع الهرم بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بسكب مادة حارقة علي أحدي السيدات ولاذ بالفرار، وعلى الفور وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ حيث انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على سيدة في العقد الثالث من عمرها “مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور” مصابة بحروق بمنطقة الفخذين والصدر والذراعين وتم نقلها إلى المستشفى.

وأشارت التحريات، بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، ومن خلال استجواب المصابة أفادت بأنها تعمل خادمة لدي احدي السيدات بشارع الهرم وأن وراء ارتكاب الجريمة طليقها بعدما رفعت عليه دعوى خلع وحكمت لها المحكمة بالخلع، فقرر الانتقام منها بسكب مادة حارقة علي جسدها «مية نار» وبعد التأكد من صحة ما جاء علي لسان المبلغة وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة نجحت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة حيث قرر انه متزوج من المجني عليها منذ 8 سنوات وتحمل عدم انجابها للأطفال وقرر استكمال حياتهما الزوجية دون إنجاب والاكتفاء بها، ولكنه فوجيء بها منذ عام بتركها منزل الزوجية وإقامة دعوى خلع ضده وكسبت القضية ما اثار غضبه وقرر الانتقام منها، واضاف المتهم انه يعلم المنزل الذي تعمل به زوجته كخادمة فتوجه الى المكان وانتظر حضورها وما إن وصلت لحق بها على سلم العقار وسكب “مية نار” على جسدها وفر هاربا.

اصابت المادة الحارقة السيدة في صدرها وذراعيها ورجليها وتم نقلها الى مستشفى خاص بالعمرانية ثم تم تحويلها إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج من الحروق بجسدها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وإحالة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.