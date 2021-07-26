تراند الفن: أحدث ظهور لصبا مبارك (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏21 ثانية مضت أخبار الفن والفنانين 1 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”. وظهرت صبا في الصور بملابس كاجوال أنيقة، وعلقت: “الحمد لله”، وتفاعل الجمهور مع منشور الفنانة الأردنية جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك، كان مسلسل “حارس الجبل” الذي عرض العام الماضي . المسلسل شارك في بطولته منذر رياحنة وعبد المحسن النمر وخالد القيش وأحمد سرور، وعدد من الفنانين، ومن إخراج سائد بشير الهواري

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