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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 14 زيارة
كتبت- منة عمر:
حققت المصرية هداية ملاك إنجازًا تاريخيًا؛ بحصدها الميدالية البرونزية بمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
وفازت هداية على الأمريكية بيج ماكفرسون، بعدما خاضت دور الترضية أمام ماليا ميل، لاعبة تونجا، وفازت عليها بنتيجة 19-0.
وفي الجولة الأولى حصل كل منهما على نقطتين، بينما في الثانية خسرت هداية بنتيجة 5-3، وفازت بالثالثة بنتيجة 17-6.
وتعد تلك الميدالية البرونزية هي الثانية في تاريخ هداية ملاك، بعد التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تكتب التاريخ”.. هداية ملاك تحصد برونزية طوكيو في التايكوندو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.