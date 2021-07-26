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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة
وكالات:
علق أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية، على تطورات الأحداث الأخيرة في تونس عقب إصدار الرئيس التونسي مجموعة قرارات أمس الأحد على رأسها حلّ البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كتب قذاف الدم، في منشور على فيسبوك،:” بعد عشر عجاف من إدارة الفوضى في تونس، وبعد أن بلغ السيل الذبى، شعب تونس الحر يجبر الرئيس قيس سعيد على حسم الأمر، وهو يلبي.
فقد اختاره الشعب، وخرج من وسط الجماهير التي ترفض من ينوب عنها أو يمثلها، ويبقى الولوج لدولة الجماهير هو الحل، فلا نيابة عن الشعب.. حمى الله تونس، ووفق الأحرار.. إنه يوم جديد”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد قذاف الدم: تونس تشهد يومًا جديدًا.. حماها الله وفق أحرارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.