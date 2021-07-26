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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت عرب وعالم 4 زيارة
وكالات:
أفادت إذاعة “إي إف إم” التونسية أن أنصار قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أمام البرلمان قاموا، منذ قليل، برشق رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالحجارة، علما بأن راشد الغنوشي اعتصم خلال صباح اليوم أمام مقر البرلمان بسيارته، وقد غادر منذ قليل ساحة باردوا.
وذكرت تقارير إعلامية تونسية بوقوع مناوشات وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد، بالقرب من مقر البرلمان.
وأفادت التقارير الواردة من تونس بأن الغنوشي، ينفّذ اعتصاماً صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيد أعمال المجلس.
وبحسب التقارير الواردة من تونس فإن الغنوشي وعددا من النواب توجهوا إلى المجلس فجرا إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تونس: رشق موكب راشد الغنوشي أمام البرلمان بالحجارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.