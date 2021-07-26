فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب- محمد قادوس: نشر مركز الأزهر العالمى للرصد والافتاء الالكتروني، بعضا من الأمور والطاعات التي ينبغي على المسلم الحرص عليها خلال الأشهر الحرم. وأضاف مركز الأزهر العالمى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 5 أمور التي ينبغي على المسلم فعلها، وهي: ١- الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور. ٢- أن يغتنمَ المؤمنُ العبادةَ في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء. ٣- أن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور. ٤- الإكثار من الصدقات. ٥- الإكثار من الصيام.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأزهر للفتوى ينصح: 5 طاعات ينبغي على المسلم إتيانها في الأشهر الحرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.