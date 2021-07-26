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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتب- هادي المدني:
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عقوباته ضد الترجي التونسي، بعد أحداث الشغب التي صاحبت مباراة بطل تونس أمام الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وتأجل انطلاق المباراة لمدة ساعة كاملة بسبب اقتحام الجماهير للمدرجات، وإطلاق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الجماهير.
وأعلن كاف عقوباته بحرمان الترجي التونسي من حضور جماهير لمباراتين على أرضه، بالإضافة لغياب الجماهير مباراتين آخرتين مع إيقاف التنفيذ، في حالة تكرار أحداث شغب مشابهة خلال عامين.
كما غرم كاف، فريق الترجي بـ60 ألف دولار.
وخسر الترجي أمام الأهلي برباعية نظيفة مجموع المباراتين، قبل أن يتوج المارد الأحمر بلقبه العاشر لدوري الأبطال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كاف يعلن عقوباته ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.