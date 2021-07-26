تراند الفن: “يارب يجعل يومي قبل يومك”.. هل هو دعاء مشروع؟.. تعرف على رد رمضان عبدالرازق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية، من سيدة تقول: دائما ادعي لابني بدعاء “يارب يجعل يومي قبل يومك” فهل هذا دعاء معترف به شرعا؟

في رده، قال عبد الرازق: الأصل في ذلك ان الإنسان لا يدعو بالموت، وهذا الدعاء خطأ ولا يوجد داعي لهذه.

وأضاف عبد الرازق، في لقائه ببرنامج،” الدنيا بخير” المذاع عبر فضائية” الحياة”: بدلا من ان الأب او الأم يطلبان الموت قبل أبنائهما عليهما ان يطلبا العفو والعافية لهما ولابنائهما، ولا يطلبوا الموت لا قبلهم ولا بعدهم.

وأوضح عضو اللجنة العليا بالأزهر، ان النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن تمني الموت، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:” لا يتمنينّ أحدكم الموت لضُر أصابه، فإن كان لابدّ فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي”..متفق عليه

وأكد عبد الرازق للسائلة: لا تطلبي الموت وبدلا من أن تقولي يومي قبل يومه، عليك ان تقولي يا رب أعطه الصحة والعافية، أو تقولي يا رب ما توريني فيه حاجة وحشة وحافظ عليه وانصره.