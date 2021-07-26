تراند الفن: أحمد داوود يحيي ذكرى رحيل المخرج محمد خان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: أحيا الفنان أحمد داوود الذكرى الثانية على رحيل المخرج الكبير محمد خان، التي توافق اليوم 26 يوليو. ونشر “داوود” صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق: “في ذكرى رحيله، كنت محظوظ إني قدمت دور جمعة في آخر فيلم لمحمد خان ” قبل زحمة الصيف”. وأضاف : ” الفيلم شارك في الدورة 12 بمهرجان دبي السينمائي الدولي وهتلاقوه دلوقتي على Netflix”. وتابع :” الله يرحم المخرج الكبير أستاذ محمد خان، أسألكم الفاتحة.. محمد خان”. ورحل المخرج الكبير محمد خان في 26 يوليو 2016، عن عمر ناهز الـ74 عاما. وكانت أعماله تتناول الواقع السياسي والاجتماعي المصري وتقدم صورة واضحة للفترات التي عاصرها إلى درجة تجعل منها وثائق تاريخية تسجل أحوال المجتمع المصري منذ أواخر السبيعات وحتى الآن.



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