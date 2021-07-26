فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - القاهرة – مصراوي: حصدت مصر أول ميدالية في أولمبياد طوكيو بعد تتويج هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات اليوم الاثنين. وتوج المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية والثانية لمصر في منافسات التايكوندو للرجال ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو اليوم الاثنين. ومن المقرر أن يتم منح هداية ملاك وسيف عيسى 500 ألف جنيه لكل منهما وفقاً للائحة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالمكافآت. بجانب المكافآة المالية، هناك راتب شهري “مدى الحياة” وقدره 2000 جنيه سوف يتم منحه لكل من هداية ملاك وسيف عيسى خلال الفترة المقبلة. وفيما يخص هداية، سبق وحققت برونزية في “ريو دي جانيرو 2016″، وبالتالي تم منحها راتباً وقدره 2000 جنيه شهرياً من الوزارة، وبعد ميدالية “طوكيو” سيرتفع الراتب لـ4000 جنيه شهرياً. وكتبت لعبة التايكوندو تاريخاً جديداً لمصر في الأولمبياد، بعد الوصول لإجمالي ميداليات في تاريخ مشاركات مصر للرقم 4، وجميعهم برونز، بواقع 2 لهداية ملاك، وواحدة لسيف عيسى، وواحدة لتامر صلاح.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تاريخ جديد للتايكوندو”.. تعرف على مكافآت هداية ملاك وسيف عيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.