تراند الفن: الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف السياسية التونسية على احترام دستور البلاد وتجنب العنف

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة

تونس- (بي بي سي): حث الاتحاد الأوروبي اليوم جميع الأطراف السياسية في تونس على احترام دستور البلاد وتجنب العنف بعد قرار الرئيس التونسي بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “نحن نتابع آخر التطورات في تونس عن كثب وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى احترام الدستور، والمؤسسات وسيادة القانون”. وأضافت “كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب أي لجوء إلى العنف من أجل الحفاظ على استقرار البلاد”.

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