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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 35 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
حلّت صباح اليوم الاثنين بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية ألمانية محمّلة بأسرّة طبية ومعدات ومستلزمات صحية واختبارات تحليل سريع ضد فيروس كورونا ممنوحة من جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19، حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.
وتوجهت رئاسة تونس إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ببالغ الشكر والتقدير على هذه المبادرة التضامنية التي تعزز روابط الصداقة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين.
وتم تسلّم هذه المعدات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وبيتر بروغل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ألمانيا تهب تونس أسرّة طبية ومستلزمات صحيّة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.