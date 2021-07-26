تراند الفن: رامز جلال يهنئ أبطال مصر في أولومبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏19 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان رامز جلال أبطال مصر في أولمبياد طوكيو بعد الفوز بميداليتين برونزيتين. ونشر “رامز” صورًا لأبطال مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق: “ألف ألف مبروك، ألف نهار أبيض، هدايا ملاك، وسيف، شدوا حيلكوا، رفعتوا رأس مصر، أبطال مصر في أولمبياد كوكيو”. ومن ناحية أخرى يعرض للفنان رامز جلال في السينمات فيلم” أحمد نوتردام” بطولة: غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، وأحمد فتحي، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



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